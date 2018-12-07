В Украине выросли продажи коммерческих автомобилей

С начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 11,5 тысячи новых автомобилей, что на 11% больше чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
В то же время в ноябре в Украине было зарегистрировано 1,017 тыс новых коммерческих автомобилей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.
На первом месте по продажам Renault с результатом 166 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель снизился почти на 2%. Второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 3% относительно ноября 2017 года.
Mercedes-Benz удалось на 69% увеличить реализацию своих новых коммерческих автомобилей на украинском рынке, что позволило ему занять третью строчку рейтинга.
На четвертом месте Volkswagen — 87 зарегистрированных авто (+2%).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016