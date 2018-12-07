Филарет назвал количество участников Объединительного собора новой церкви

В Объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев. Как передает УНИАН, об этом в Чернигове заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Филарет.

По его словам, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата — 40 архиереев. Украинскую автокефальную церковь будут представлять 12 архиереев и 3 или 4 представителя будут от УПЦ Московского патриархата.

Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церковь не объединились, и Украинская церковь не была признана. «Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», — отметил он.

Филарет также подчеркнул, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятия устава единой поместной православной церкви в Украине. Он выразил надежду, что это событие принесет перемены к лучшему.

Напомним, что объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.