Нефть резко пошла вверх на сообщениях о договоренности ОПЕК

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,9% и составила $63,18 за баррель на фоне договоренностей ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:03 по Киеву стоимость нефти составила $62,95 (+4,6%).

Ранее появились сообщения, что страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Само соглашение будет действовать полгода и в апреле 2019 года параметры сделки могут быть пересмотрены.