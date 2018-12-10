Более половины граждан Украины поддерживают ограничение «ватников» в правах

23% украинцев уверены, что права людей с определенными политическими взглядами (например, тех, кто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины) безусловно должны быть ограничены, 27% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. Лишь 33% убеждены, что права таких людей не могут быть ограничены. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, презентованного в понедельник в Киеве.
При этом 45% украинцев считают, что однозначно нельзя оправдать преступления, совершенные во время боевых действий украинскими военными и участниками добровольческих батальонов (добробатов), и преступники должны понести законное наказание. 14% убеждены, что в целом оправдать такие преступления нельзя, но особые обстоятельства войны должны служить смягчающим обстоятельством. 20% считают, что «война есть война и там возможно всякое», а 9% уверены, что если не было серьезных последствий, то и к преступлениям во время боевых действий следует относиться с пониманием.
Кроме того, 16% респондентов считают, что пытки по отношению к врагам во время боевых действий могут быть оправданы по тем или иным соображениям.
Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года.
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