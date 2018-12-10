Гриценко назвал имя главы своего избирательного штаба

Народный депутат Украины, лидер гражданского движения «Хвыля» Виктор Чумак объявил о поддержке кандидатуры лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года.
«Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения „Хвыля“ и „Гражданской позиции“. Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой», — сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».
В свою очередь Анатолий Гриценко сообщил, что именно Виктор Чумак уже назначен руководителем его штаба по подготовке и проведению выборов.
Политики также призывали других потенциальных кандидатов в президенты и общественно-политических деятелей к объединению.
«Мы предлагаем и Святославу Вакарчуку, и Андрею Садовому, и Роману Бессмертному, и Николаю Катеринчуку, и Николаю Томенко, „Силе людей“ и другим, разделяющим общие ценности, объединить усилия и идти на выборы, чтобы не просто поучаствовать, а побеждать», — сказал Гриценко.
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