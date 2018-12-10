Большинство украинцев за ограничение прав ромов и сексменьшинств

Жители Украины преимущественно считают, что права цыган наркозависимых и представителей сексменшин должны быть ограничены в той или иной степени. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, представленного в понедельник в Киеве.
Отмечается, что 12% опрошенных убеждены, что права ромов безусловно должны быть ограничены, 35% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах, в то время как 37% верят, что ограничивать права ромов нельзя.
Также согласно данным опроса 27% респондентов уверены, что безусловно должны быть ограничены и права наркозависимых, 38% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. Только 23% верят, что ограничивать права наркозависимых нельзя.
Кроме того, 21% украинцев считает, что права геев, лесбиянок, транссексуалов безусловно должны быть ограничены, 26% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. 38% заявляют, что ограничивать права геев, лесбиянок, транссексуалов нельзя.
Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года.
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