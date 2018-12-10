Тарифы на отопление для населения вырастут с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
Тарифы оставшихся 8 лицензиатов будут рассмотрены 11 декабря.
«Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества», — сообщила Кривенко.
Глава комиссии заверила, что средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа — 23,5%. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января.
«В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%», — отметила Кривенко.
Согласно инфографике, в среднем тариф для населения вырастет на 12%-24%. А для КП «Коменергосервис» из Днепропетровской области тариф снизится на 2%.
Глава НКРЭКУ также отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.
Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.
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