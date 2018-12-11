SkyUp запускает еще один международный рейс

Авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка со 2 июня 2019 года. Согласно сообщению пресс-службы авиаперевозчика, стоимость билета на этот рейс составляет от 2506 грн в одну сторону без багажа и от 3201 грн с багажом.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Последний рейс по указанному маршруту в летнем сезоне 2019 года будет выполнен 29 сентября.

Напомним, что 22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

В мае-июне стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы.

ООО «Авиакомпания «Скайап» было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Форма собственности указанной компании — на 100% частная. Главный акционер SkyUp — ООО «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.