Стрельба в Страсбурге: 3 погибших, 12 раненых

Вечером 11 декабря мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, 12 получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
В поисках нападавшего задействованы сейчас более 350 человек, задержать его пока не удалось. По словам министра, стрелок — 29-летний житель Страсбурга — был хорошо известен полиции. «Этот мужчина был с очень плохой стороны известен правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии», — сказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
По его словам, в город продолжают прибывать подразделения полиции для участия в поисках преступника. С 12 декабря демонстрации в городе будут запрещены, власти рекомендовали родителям не отпускать детей от себя.
Ранее источники в полиции сообщали, что нападавший скрылся с места преступления на захваченном такси, по словам водителя машины, стрелок был ранен.
Правительство создало межведомственный кризисный штаб, который будет координировать действия по ситуации в Страсбурге, его возглавил премьер-министр Эдуар Филипп.
Стрельба произошла вечером рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. По рассказу владельца одного из магазинов, выстрелы звучали около 10 минут. Нападавший сталкивался с полицией, но ему удалось уйти.
Источники Franceinfo сообщали, что стрелка должны были арестовать утром во вторник, однако полицейские, пришедшие за ним, не застали его дома. В результате обыска в его доме нашли гранату. Он был также внесен в список Fiche S, где перечислены данные радикалов и людей, представляющих опасность для общества, рассказал источник телеканала.
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