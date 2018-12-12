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Во Всемирном банке украинцам предвещают очередное повышение пенсионного возраста

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Во Всемирном банке украинцам предвещают очередное повышение пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни. Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский в интервью Экономической правде.

«Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся», — сказал Случинский.

По его словам, некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.

«Это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам. Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем», — заявил он.

Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает представитель Всемирного банка.

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«Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать», — сказал Случинский.

Напомним, что закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября.

Всемирный банк, пенсионный возраст
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