В «Аграрном фонде» сгнило зерно на 18 миллионов

Ненадлежащее хранение зерна подрядчиками государственного «Аграрного фонда» привело к потерям на сумму 18,8 миллиона гривен. Об этом говорится в аудите Государственной аудиторской службы за период 2016-2018 годы, сообщает экспертная организация StateWatch.
В целом потеряно 4,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.
В частности аудиторы отмечают, что «Аграрный фонд» не имеет производственных мощностей по хранению и транспортировке зерна. Поэтому все эти услуги получает от других предприятий. Это значительно уменьшает доходность самого фонда. И привело к потере зерна по вине хранителей.
Объем недостач в размере 4,2 тыс тонн зафиксирован на государственных Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов. Сейчас этот инцидент расследует Генеральная прокуратура.
Также установлены непроизводительные затраты «Аграрного фонда» в сумме 12,5 млн грн на хранение и охрану арестованного сахара. В отчете советуют передать в управление «Агрофонду» восемь действующих элеваторов государственной компании «Хлеб Украины».
По предварительным подсчетам, это позволит «Аграрному фонду» ежегодно сэкономить около 10% средств на хранении зерна.
Вследствие признания ГП «Луцкий КХП № 2», ООО «Хлебозавод» Салтовский«, ОАО «Береговский КХП» неплатежеспособными фонд может потерять 6 млн гривен, из-за задолженности последних.
Также аудиторы указывают на то, что финансовые планы фонда утверждаются профильными чиновниками не вовремя. План на 2017 год согласован Министерством агрополитики и Кабмином в июне 2017 года, а на 2018 год — только в июле этого года.
Отдельно указана управленческая проблема. Состав наблюдательного совета — семь должностных лиц, большинство из которых пока не находятся на должностях.
В неплатежеспособных банках «Брокбизнесбанк» и «Радикал Банк» Агрофонд потерял более 2,4 млрд грн и 2 млн долларов депозитов. В 2016 году фонд открыл кредитную линию в государственном «Укргазбанке» на один миллиард гривен. На обслуживание данного кредита было потрачено более 180 млн грн.
ПАО «Аграрный фонд» создан правительством Украины с целью развития агрорынка в государстве. Управляется Министерством агрополитики.
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