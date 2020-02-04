Бывший глава Аграрного фонда навыписывал себе и приближенным помощи на 9 миллионов

Экс-глава «Аграрного фонда» Андрей Радченко выписывал себе и топ-менеджерам госкомпании 9 миллионов гривен материальной помощи.
Об этом говорится в колонке министра экономики Тимофея Милованова для ЭП.
«В феврале в фонде состоялись обыски НАБУ из-за растраты средств фонда более чем в 240 млн грн, агентство подозревает экс-руководство фонда в сговоре с одним из олигархов, а сам экс-глава фонда выписывал себе и топ-менеджерам 9 млн грн материальной помощи. Даже после смены руководства некоторые работники фонда оказали сопротивление при проведении аудита, его инициировало Минэкономики», — пишет Милованов.
Министр сообщает, что из офиса также вывезли документы компании по октябрь 2019-й год включительно, а записи в 1С уничтожили до 2019-го года, дела никто не передавал.
«Уверен, все это делалось с одной целью: скрыть причины, почему баланс на бумаге был 7,4 млрд грн, а по факту — 2,9 млрд грн, почему прибыль на бумаге была 16 млн грн, а по факту — минус 1,5 млрд грн.
На счетах фонда к тому времени осталось 200 тыс грн, а просроченные кредиты Укргазбанка и Укрэксимбанка составили почти 1 млрд грн», — пишет министр.
При проверке отчетности и инвентаризации Минэкономики отыскали нехватку еще на 408 млн грн.
Милованов сообщил, что большинство документов удалось найти и вернуть.
«Вернули также активов на 32,7 млн грн и контроль над основными дочерними предприятиями. Фонд начал проводить прозрачные закупки через Прозорро, оптимизировал персонал, снизил тарифы», — резюмирует министр.
Сообщается, что сейчас открыто несколько уголовных дел, которыми занимается полиция, НАБУ и СБУ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016