Бывший глава Аграрного фонда навыписывал себе и приближенным помощи на 9 миллионов

Экс-глава «Аграрного фонда» Андрей Радченко выписывал себе и топ-менеджерам госкомпании 9 миллионов гривен материальной помощи.

Об этом говорится в колонке министра экономики Тимофея Милованова для ЭП.

«В феврале в фонде состоялись обыски НАБУ из-за растраты средств фонда более чем в 240 млн грн, агентство подозревает экс-руководство фонда в сговоре с одним из олигархов, а сам экс-глава фонда выписывал себе и топ-менеджерам 9 млн грн материальной помощи. Даже после смены руководства некоторые работники фонда оказали сопротивление при проведении аудита, его инициировало Минэкономики», — пишет Милованов.

Министр сообщает, что из офиса также вывезли документы компании по октябрь 2019-й год включительно, а записи в 1С уничтожили до 2019-го года, дела никто не передавал.

«Уверен, все это делалось с одной целью: скрыть причины, почему баланс на бумаге был 7,4 млрд грн, а по факту — 2,9 млрд грн, почему прибыль на бумаге была 16 млн грн, а по факту — минус 1,5 млрд грн.

На счетах фонда к тому времени осталось 200 тыс грн, а просроченные кредиты Укргазбанка и Укрэксимбанка составили почти 1 млрд грн», — пишет министр.

При проверке отчетности и инвентаризации Минэкономики отыскали нехватку еще на 408 млн грн.

Милованов сообщил, что большинство документов удалось найти и вернуть.

«Вернули также активов на 32,7 млн грн и контроль над основными дочерними предприятиями. Фонд начал проводить прозрачные закупки через Прозорро, оптимизировал персонал, снизил тарифы», — резюмирует министр.

Сообщается, что сейчас открыто несколько уголовных дел, которыми занимается полиция, НАБУ и СБУ.