Российский центробанк второй раз за год повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75%, говорится в сообщении регулятора.

В преддверие заседания среди макроэкономистов не было единого мнения по решению ЦБ. Согласно консенсус-опросу Bloomberg, из 42 участвовавших в нем экспертов сохранение ставки на уровне 7,5% предсказывали 26 аналитиков (62%), а ее повышение — 16 (38%).

В ЦБ РФ также сообщили, что инфляция в России по итогам 2018 года ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России.