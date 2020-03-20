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Банк России не стал менять ключевую ставку

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Банк России не стал менять ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения, указав, что в феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть», — отмечает ЦБ.

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Отмечается, что в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Банк России
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