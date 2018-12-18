Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азовскому морю

Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается серьезная озабоченность по поводу милитаризации Крыма, Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря.
Помимо этого в документе содержится призыв к России освободить захваченные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой называется неоправданным.
Отдельным пунктом в резолюции осуждаются строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным».
За резолюцию проголосовали 66 государств, против — 19. 72 члена ООН решили воздержаться, а остальные страны не приняли участия в голосовании.
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