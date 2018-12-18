В неплатежеспособных банках разворовали 608 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы свыше 5,4 тысяч заявлений об уголовных правонарушениях в неплатежеспособных банках на общую сумму свыше 607,5 млрд грн. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков на пресс-конференции, сообщает УНИАН.
«К сожалению, активность правоохранителей в расследовании установленных фактов оставляет желать лучшего – до суда доведено менее 1% дел», - сказал он.
Также Новиков сообщил, что фонд принимает меры для возмещения убытков обанкротившихся банков со связанных с ними лиц. В частности, фонд предъявил иски против связанных лиц 31 банка на общую сумму 66,4 млрд грн.
Согласно информационным материалам Фонда гарантирования, представленным в ходе пресс-конференции, оценочная стоимость активов ликвидируемых банков в его управлении составляет 90,203 млрд грн, или всего 17% их балансовой стоимости в размере 527,056 млрд грн.
Большинство активов банков в управлении фонда, или 58%, представлены кредитами, 26% приходится на начисленные проценты в период временной администрации и ликвидации банков, 16% - прочие активы.
Напомним, что в течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков.
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