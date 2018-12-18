Невестка Порошенко и зять Климкина: в МИД РФ рассказали о родственниках украинских чиновников в России

Официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Facebook появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что у президента Украины Петра Порошенко и главы МИДа Павла Климкина есть родственники в России.
Захарова отметила, что у старшего сына Порошенко жена родом из России и пока неизвестно, сдала ли она российский паспорт.
Также российский дипломат указала на то, что дядя и тетя тещи старшего сына Порошенко проживают на территории Крыма.
Кроме того, она подчеркнула, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин родился в Курске, а образование получал в Москве. Захарова отметила, что зять Климкина (вероятно, чиновник перепутала и имела в виду тестя, - Ред.) — генерал-майор в отставке — в 2014 году получил медаль «За возвращение Крыма» и продолжает жить на полуострове.
«Так что еще раз представители киевского режима затянут песню, что „не братья нам“, будем называть их сестрами», — заключила представитель российского МИДа.
Напомним, что 16 декабря Порошенко поручил Службе безопасности проверить всех государственных служащих на наличие родственников, которые имеют российское гражданство.
«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Как только проверка будет завершена и у меня будут основания об увольнении госслужащих, за мной дело не станет», — заявил тогда Порошенко.
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