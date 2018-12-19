Перепланировку квартир и офисов теперь можно не согласовывать с чиновниками

Кабинет министров расширил перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегионстроя.
«В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность обустраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей», — заявил Парцхаладзе.
«В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов», — сообщил заместитель министра.
Так, согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).
Таким образом, эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.
Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.
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