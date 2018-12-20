Компанию Uber оштрафовали во Франции

Компания Uber оштрафована на €400 тыс. за нарушение норм безопасности при хранении персональных данных клиентов. Такое решение приняла в четверг французская Национальная комиссия по вопросам информационных прав и свобод — основной независимый контролирующий и регулирующий орган в этой сфере. О решении комиссии сообщило агентство France Presse.
«Данные о пользователях этого сервиса были защищены в недостаточной степени», — констатировали эксперты комиссии. Согласно их мнению, принятие надлежащих мер могло бы предотвратить ту утечку сведений, которая произошла в ноябре 2017 года, когда руководство Uber признало, что хакеры похитили у фирмы персональные сведения по 57 млн человек. Речь шла как о данных клиентов, так и в целом пользователей сервиса и даже работающих на компанию шоферах.
Как подчеркивается в решении французской комиссии, атаку хакеров возможно было свести на нет в случае, если бы компанией «были приняты хотя бы элементарные меры в сфере безопасности».
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