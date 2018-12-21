Сенцова выписали из тюремной больницы

Осужденный якобы за терроризм в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) выписан из медицинской части. Об этом в пятницу российским СМИ сообщили в региональном управлении ФСИН.

«В соответствии с рекомендациями лечащего врача он [Сенцов] переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания», — сказали в ведомстве.

По данным управления, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

«Осужденный Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как уверяют следствие и суд, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Сам Сенцов вины не признает.