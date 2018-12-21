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Вице-премьер Кириленко рассказал детали нового языкового закона

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Вице-премьер Кириленко рассказал детали нового языкового закона


В начале 2019 года Украина получит новый закон о государственном языке. Документ предусматривает создание комиссии по вопросам украинского языка, должности уполномоченного по вопросам языка, а также открытие бесплатных курсов для его изучения. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает «Обозреватель».

По его словам, сейчас в стране нет ни одного закона, кроме Конституции, который бы регулировал применение украинского языка.

«В первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в октябре... в конце января и в первой половине февраля я рассчитываю, что парламент будет рассматривать во втором чтении этот закон, а в феврале Украина получит новое полноценное языковое законодательство», — заявил вице-премьер.

По словам Кириленко, закон регулирует использование украинского языка во всех сферах общественной жизни — телевидении, радио, в печатных СМИ, судопроизводстве, деятельности учреждений и органах власти, рекламе. «Там, где уже все урегулировано, как например квоты на радио и телевидении, в основном сохранятся действующие нормы. Там, где предусмотрены какие-то новые нормы, будут переходные периоды», — сообщил он.

«Не будет того, чем пытаются пугать украинцев, что кто-то кого-то будет заставлять говорить на каком-то языке. В личном общении каждый выбирает язык, который ему подходит, но государственные органы, учреждения, органы самоуправления и все, что работает от имени государства, будет пользоваться украинским языком. Будут защищены права потребителей на получение информации и обслуживания на украинском языке», — сообщил Кириленко.

Как отметил вице-премьер, если гражданин хочет стать государственным служащим или получить украинское гражданство, он должен будет зафиксировать уровень владения языком и получить соответствующий государственный сертификат.

«Будет государственная комиссия по вопросам стандартов украинского языка, которая будет разрабатывать программные задачи. Также будет создан институт уполномоченного по вопросам государственного языка, который будет рассматривать возможные жалобы, случаи невыполнения закона о языке, осуществлять мониторинг выполнения. Кроме того, предусмотрены специальные бесплатные курсы для желающих и тех, кому будет нужно получить сертификат. Государство всячески будет способствовать, чтобы люди имели беспрепятственную возможность овладеть языком», — заверил он.

Также Кириленко рассказал, в каких случаях закон разрешает использовать другие языки кроме украинского.

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«В отношении врачей, служащих, учителей — это прямые нормы закона, что они должны владеть языком... Но что касается судебных заседаний, медицинского обслуживания — если медику и пациенту, по просьбе пациента, легче использовать какой-то другой язык, кроме государственного, они смогут ее использовать в своем общении. То же самое может быть использовано в суде, если подозреваемый или подсудимый не владеет государственным языком по каким-то объективным причинам», — пояснил вице-премьер.

языковой закон, Вячеслав Кириленко
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Пятница, 21 декабря 2018
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