Вице-премьер пригрозил новым Майданом из-за попыток отменить языковой закон

Вице-премьер Вячеслав Кириленко допустил, что в стране могут произойти массовые протесты наподобие Майдана из-за решения депутатов Рады оспорить в Конституционном суде закон о языке. Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.
«Реально защитить людей могут только люди, значит, не за горами новый языковой «майдан», — сообщил он. Кириленко назвал депутатов, которые обратились в Конституционный суд, «пятой колонной», а саму судебную инстанцию «слабой».
Ранее в КС поступило обращение 51 депутата Верховной рады, которые просят суд оценить конституционность закона о языке. Парламентарии считают, что закон нарушает права граждан на использование родного языка, ограничивает доступ граждан к культурной продукции на родном языке, создает атмосферу нетерпимости.
Верховная Рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, 15 мая его подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык почти во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы».
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