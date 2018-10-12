ЕС рекомендует Украине передать законопроект о языках в Венецианскую комиссию

Евросоюз настаивает, что законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины. Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу, которая была предоставлена в ответ на запрос «Европейской правды».
В Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной радой закона «О языках» в первом чтении.
Обязательным условием в ЕС считают соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона. «Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств», — говорится в комментарии.
В Европейском Союзе отметили, что при подготовке предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.
«Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (на соответствие европейским стандартам)», — отмечается в комментарии ЕС.
Напомним, что 4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о государственном языке в Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал языковой закон, заявив, что он является частью антивенгерской кампании в Украине. Сийярто пообещал не снимать «блокаду» евроинтеграционных устремлений Украины.
В МИД РФ заявили, что новым законом об украинском языке Киев продолжает «тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам» и «ограничивает права миллионов граждан».
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