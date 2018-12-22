С 1 января в Украине нельзя будет проводить операции по трансплантации органов

Все операции по трансплантации органов, которые проводились в Украине, будут остановлены в 1 января 2019 года, считает заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

«С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность», — написала она на своей странице Фейсбук.

Сысоенко отметила, что прекращение операций по трансплантации связано, прежде всего, с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.

Причиной невступления в силу нового закона депутат называет непринятие Министерством здравоохранения и правительством подзаконных актов, необходимых для его реализации. В частности, отсутствие реестров.

«Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации», — пояснила депутат.

По ее информации, в настоящее время в трансплантации в Украине нуждаются около 5 тыс. чел. в год.