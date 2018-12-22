За границей работают до 9 миллионов украинцев

На постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно — от 7 до 9 млн человек. Об этом 22 декабря в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве сообщил глав Минсоцполитики Андрей Рева со ссылкой на данные Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, пишет Интерфакс-Украина.

«По официальным данным ... на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно — цифра колеблется от 7 до 9 млн человек», — отметил Рева.

Он добавил, что больше всего украинцев работает в Польше — около 2 млн человек.

«Из них около 1 миллиона человек работают официально, и только 400 тыс. из них платят социальные взносы в Польше», — отметил глава Минсоцполитики.