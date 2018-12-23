Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются нарушения прав человека в Крыму. В пользу резолюции высказались 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза против — 27, еще 70 стран воздержались.

В новой резолюции «Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина» поименно упоминаются политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усеин Куку. Отметим, что резолюции ООН крайне редко содержат имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории ООН — упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

«Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014 года власть РФ использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. ГА ООН также выражает глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку», — говорится в документе.

В целом принятая резолюция призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных в оккупированном Крыму и на территории РФ политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций для проверки состояния здоровья.

Также впервые резолюция ООН призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

«Генассамблея призывает соблюдать в соответствии с международным правом, права украинских заключенных и арестованных в Крыму и РФ и призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)», — отмечается в документе.

Напомним, что во вторник, 18 декабря, Генассамблея ООН также приняла предложенную Украиной резолюцию касательно милитаризации Крыма, Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря.

Кроме того, в ООН призвали помочь жителям восточной Украины в период холодов. Как заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, в Украине наступили морозы, столбики термометров опустились ниже минус 10 градусов, что осложнило жизнь миллионов жителей восточных районов страны, многие из которых остро нуждаются в помощи.

По словам чиновника, на гуманитарные операции в 2018 году требовалось $187 млн, однако концу года план был профинансирован лишь на 37%. На гуманитарные операции на востоке Украины в следующем году в ООН запросили 162 млн долларов. «В связи с резким похолоданием очень важно вовремя получить эти средства», — подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, последствия конфликта на Донбассе ощущают на себе около 5,2 млн человек, в планах ООН — оказать помощь 2,3 млн самых уязвимых из них.