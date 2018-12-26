Индия обогнала Китай по активности сделок M&A

Индия пережила напряженный год с точки зрения заключения сделок, поскольку иностранные покупатели сейчас тратят в этой стране больше, чем в Китае, пишет The Wall Street Journal.

По данным Dealogic, общий объем сделок слияния и поглощения, нацеленных на индийские компании, составил в этом году $93,7 млрд - на 52% больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с тех пор, как началось открытие экономики в 1990-х годах. Сумма приобретений зарубежных инвесторов в Индии оказалась больше, чем в Китае. Покупатели потратили $39,5 млрд в Индии по сравнению с $32,8 млрд в Китае, где рост замедляется и продолжается торговый спор с США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится упростить условия для бизнеса. Он смягчил правила прямых иностранных инвестиций, ввел новый кодекс о банкротстве и заменил сложную сеть налогов общенациональным налогом на товары и услуги.

Иностранцев привлекает огромная группа потребителей в Индии с более высокими расходами. Согласно отчету правительственного аналитического центра NITI Aayog, ВВП Индии к 2030 году увеличится почти вдвое до $5 трлн.

Энтузиазм отражается и на рынках страны. Индекс S&P BSE Sensex вырос на 4,2% в этом году, что делает его одним из немногих мировых индексов, оказавшихся в плюсе. Национальная валюта Индии достигла рекордно низкого уровня ранее в этом году. Однако рупия восстановила некоторые позиции благодаря снижению цен на нефть. Индия является крупным импортером нефти.

Крупнейшей сделкой этого года для Индии стала покупка ритейлером Walmart контрольного пакета акций компании электронной коммерции Flipkart за $16 млрд.

В декабре китайский интернет-гигант Tencent присоединился к южноафриканской медиа- и интернет-компании Naspers в раунде финансирования индийского сервиса доставки еды Swiggy на $1 млрд. Этот раунд финансирования стал третьим для Swiggy за 2018 год и крупнейшим на сегодняшний день. Naspers сообщила, что инвестировала $660 млн.

В сентябре японский SoftBank участвовал в раунде финансирования стартапа по бронированию отелей OYO Hotels. Инвестиции составили $1 млрд.

В то же время заключать сделки в Индии все еще сложно, отмечает WSJ. Слияние, начатое в прошлом году между Vodafone India и Idea Cellular Ltd., заняло 18 месяцев. Банкиры говорят, что приобретение публичных компаний по-прежнему слишком затруднительно. Всеобщие выборы в Индии в следующем году могут временно еще более замедлить темпы поглощений.