Движение автотранспорта на дорогах Полтавской области восстановлено

Движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области восстановлено, дороги очищены от снежных заносов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 „Киев-Харьков“ и Н-08 „Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь“ расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжает дежурство и работу на местах возможного осложнения движения» — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Всем автомобилистам, застрявшим в снежном плену, оказана помощь в буксировке транспортных средств. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств 26 декабря от ГСЧС привлекалось более 500 человек и 140 единиц техники.