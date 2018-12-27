Киевское «Динамо» попало в топ-15 клубов в истории Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» заняло 12 место в рейтинге УЕФА, составленном по показателям выступлений футбольных клубов в самом престижном европейском турнире в период с 1955 по 2018 год. Об этом сообщает ВВС.

Рейтинг учитывает результаты выступлений европейских команд в Кубке европейских чемпионов, который проводился с 1955 по 1991 год, и в его обновленном формате — в Лиге чемпионов разыгрывается с 1991.

Киевское «Динамо» за этот период сыграло в этом турнире 231 поединок, киевляне выиграли 97 матчей, 51 сыграли в ничью, и проиграли в 83 играх. Всего в сводном рейтинге «Динамо» набрало 245 баллов. Это 12 результат среди всех европейских команд.

Еще один украинский клуб — донецкий «Шахтер» занимает в рейтинге УЕФА 31 строчку. В его активе 124 матча. Из них 51 закончился победой 25 — ничьей, 28 — поражением. В целом клуба авторы рейтинга насчитали 127 баллов.

Список команд, занявшие в рейтинге первые 10 позиций, выглядит так:

«Реал Мадрид» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Ювентус» (Италия)

«Милан» (Италия)

«Бенфика» (Португалия)

«Порту» (Португалия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Аякс» (Нидерланды)

В рейтинге учитывались результаты выступлений 513 клубов, принимавших участие в розыгрышах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.