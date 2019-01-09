Менее половины украинцев поддерживают создание в Украине поместной церкви

43% граждан поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают — 22%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 19 по 25 декабря 2018 года.
«43% граждан Украины поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают — 22%. Доля тех, кто поддерживает создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, существенно выросла по сравнению с маем 2018 года (тогда такую поддержку высказывали 31% респондентов), за счет сокращения доли тех, кого это не интересует, и тех, кто не определился (суммарная доля таких респондентов снизилась с мая по декабрь с 49% до 35%)», — говорится в результатах исследования.
В то же время, как отмечается, доля противников создания в Украине поместной автокефальной православной церкви не изменилась на статистически значимом уровне (20% — в мае и 22% — в декабре).
Доля тех, кто поддерживает создание поместной автокефальной православной церкви, значительно превышает долю тех, кто это не поддерживает, в западном (соответственно 70% и 7%) и центральном (соответственно 52% и 18%) регионах. В восточном регионе, наоборот, больше тех, кто это не поддерживает (соответственно 15% и 42%), тогда как в южном регионе их доли статистически значимо не отличаются (соответственно 24% и 21%).
В восточном и южном регионах велика доля граждан, которые либо не интересуются этой проблемой, либо не определились (такие составляют 44% на востоке и 55% на юге).
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