Украина откроет в Польше еще три консульства

В ближайшее время в Польше могут заработать генеральное консульство Украины во Вроцлаве (юго-запад РП) и два почетных консульства — в городах Катовице и Кельце на юге Польши. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Часто граждане Украины обращаются также в почетные консульства, которые не имеют полномочий на выполнение всех консульских действий. В этом контексте очевидна необходимость открытия еще одного консульского учреждения Украины на западе Польши — во Вроцлаве, что позволило бы перераспределить пределы консульских округов так, чтобы граждане Украины могли тратить не более двух-трех часов на дорогу в консульство», — сообщил Дещица.
Он добавил, что подготовительные мероприятия по открытию генконсульства во Вроцлаве планируется осуществить в 2019 году, так чтобы оно начало работу уже в 2020 году.
Украинский дипломат также сообщил, что готовятся соответствующие решения об открытии почетного консульства в городе Катовице Силезского воеводства.
«Надеюсь, это произойдет уже скоро. Кроме того, ищем кандидатуру на почетного консула в городе Кельце (Свентокшиское воеводство — ред.)», — сообщил Дещица.
Он отметил: если в ближайшее время удастся реализовать эти планы, останется только два воеводских центра из 16-ти, где нет украинских консульских учреждений — Белосток и Ольштын на северо-востоке Польши.
Посол сообщил, что открытие новых консульских учреждений в Польше обусловлено увеличением количества украинских трудовых мигрантов в Польше, которых сегодня примерно 1,5 млн человек.
На сегодняшний день в Польше функционируют четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 11 почетных консульств в разных регионах страны.
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