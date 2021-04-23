НБУ прогнозирует рост реальной зарплаты в 2021 году на 8,6%

В 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, номинальная зарплата вырастет на 17,8, реальная — на 8,6%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021, передает пресс-служба НБУ.

«По прогнозам Национального банка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой — снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня — 8,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан.

Ожидается, что номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году, реальная — на 8,6% и на 3,9% соответственно.