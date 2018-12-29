Более трети немцев желают досрочного ухода Меркель с поста канцлера

Каждый третий гражданин ФРГ хотел бы, чтобы канцлер Ангела Меркель ушла с поста главы правительства до окончания полномочий нынешнего созыва Бундестага. Об этом свидетельствуют представленные результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA.

По данным исследования, 38% респондентов высказались за уход Меркель до 2021 года. Против выступили 43% участников опроса. Еще 18% затруднились ответить на соответствующий вопрос. Прежде всего, за досрочный уход Меркель высказались сторонники правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (78%).

В опросе принимали участие 2035 человек. Он проводился с 18 по 20 декабря.

Напомним, что Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период — до 2021 года. Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.