Супрун рассказала, как избежать похмелья после праздников

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала один из распространенных приемов, как уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период — съесть горсть активированного угля перед тем, как пить, или уже после употребления алкоголя.
Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь, может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого эффекта не существует, писала Супрун на своей странице в Facebook.
"Есть небольшое клиническое исследование, что наоборот указывает на отсутствие какого-либо эффекта. Участники исследования дважды употребляли одинаковую дозу этанола. Перед вторым вместе они приняли 24 таблетки (2 блистера) активированного угля. Интересно, что после употребления активированного угля концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. То есть по сути употребление угля ничего не меняет", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
Это, по ее словам, происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, да и вообще уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.
Есть более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя, говорит Супрун:
1. Пейте воду. Алкоголь имеет мочегонный эффект, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Это поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.
2. Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. И справляется с этим лучше белковой.
3. Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть. Лучше соедините алкоголь с фруктовыми соками или водой.
Отметим, что ранее Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев и предостерегла от употребления майонеза.
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