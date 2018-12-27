Супрун раскритиковала шубу и оливье

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню украинцев полезным.
На своей странице в Facebook она дала несколько советов, как встретить Новый год с хорошим самочувствием:
1. Взвесьте за и против, когда планируете сложное богатое меню к праздникам.
Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и траты денег — ничто из этого здоровья вам не добавит.
2. Сделайте то же самое, но немного проще и здоровее.
«Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценным блюдом, а не „салатом“: здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Что сделать? Есть оливье — не готовьте больше калорийных блюд», — подчеркнула Супрун.
Она объяснила, что майонез — это проблема. Его много, он калорийный, затрудняет пищеварение. Поэтому майонез можно заменить сметаной — в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.
«Наконец, измените соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. Добавьте соленую скумбрию — это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — советует и.о. главы Минздрава.
3. О шубе. Еще один «салат», в котором много майонеза и человеческого труда.
«Сделайте проще — отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно — винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыкву и масло. Вы получите то же самое, но в более легкой форме. И готовить проще», — рассказала Супрун.
4. Мясо лучше запекать, чем жарить. Попробуйте к нему соус из перемолотой клюквы или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез.
5. Холодец — полезен! Но не забудьте дополнить его овощным салатом. А вот колбасы, ветчина, готовые — не домашние — все процесированное мясо — есть не стоит.
6. Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон, или борщ. Жидкая теплая пища, в которой — все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания.
Суп это кладезь микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016