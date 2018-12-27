Супрун раскритиковала шубу и оливье

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню украинцев полезным.

На своей странице в Facebook она дала несколько советов, как встретить Новый год с хорошим самочувствием:

1. Взвесьте за и против, когда планируете сложное богатое меню к праздникам.

Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и траты денег — ничто из этого здоровья вам не добавит.

2. Сделайте то же самое, но немного проще и здоровее.

«Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценным блюдом, а не „салатом“: здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Что сделать? Есть оливье — не готовьте больше калорийных блюд», — подчеркнула Супрун.

Она объяснила, что майонез — это проблема. Его много, он калорийный, затрудняет пищеварение. Поэтому майонез можно заменить сметаной — в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

«Наконец, измените соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. Добавьте соленую скумбрию — это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — советует и.о. главы Минздрава.

3. О шубе. Еще один «салат», в котором много майонеза и человеческого труда.

«Сделайте проще — отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно — винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыкву и масло. Вы получите то же самое, но в более легкой форме. И готовить проще», — рассказала Супрун.

4. Мясо лучше запекать, чем жарить. Попробуйте к нему соус из перемолотой клюквы или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез.

5. Холодец — полезен! Но не забудьте дополнить его овощным салатом. А вот колбасы, ветчина, готовые — не домашние — все процесированное мясо — есть не стоит.

6. Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон, или борщ. Жидкая теплая пища, в которой — все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания.

Суп это кладезь микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья.