Столичная мэрия готовит инвестконкурс по оборудованию столичного метро Wi-Fi и системой видеонаблюдения

Проект строительства Wi-Fi сети и системы видеонаблюдения в киевском метрополитене включен в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Как отметили в среду в департаменте экономики и инвестиций КГГА, реализация проекта позволит повысить безопасность пассажиров киевского метро и сделать его использование еще более удобным.

«Согласно распоряжению (№ 2363 от 27 декабря 2018 года) заказчиком строительства по проекту определено коммунальное предприятие „Киевский метрополитен“, заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ — КП „Киевское инвестиционное агентство“», — сказано в сообщении.

В рамках подготовительных работ запланирована разработка и согласование в установленном порядке ориентировочных технико-экономических показателей, возможных предпроектных предложений, а также предложений условиям конкурса по проекту.

«Проведение инвестиционного конкурса возложено на постоянно действующую конкурсную комиссию по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева», — сообщили в КГГА.