За полгода пассажиропоток киевского метрополитена упал более чем на треть

С 25 мая по 31 октября метрополитеном Киева воспользовалось 132,8 млн пассажиров — это на 40%, чем за такой период прошлого года (214,6 млн пассажиров).
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
Отмечается, что за этот период самой популярной станцией метро была «Академгородок», также популярными остаются «Лесная», и «Вокзальная».
«За период с 25 мая по 31 октября 2020 станцией „Академгородок“ воспользовалось 6,1 млн пассажиров, в прошлом году за этот же период станцией воспользовались 9,3 млн пассажиров.
Станция „Лесная“ за это время перевезла 5,78 млн пассажиров, против аналогичного периода 2019 года — 8,8 млн. И закрывает тройку лидеров станция „Вокзальная“, ею воспользовалось 4,5 млн пассажиров за указанный период и 8,6 млн пассажиров за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.
Меньше всего пассажиры пользуются станцией «Днепр». Если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 года станция перевезла 478,6 тыс пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс пассажиров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016