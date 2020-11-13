За полгода пассажиропоток киевского метрополитена упал более чем на треть

С 25 мая по 31 октября метрополитеном Киева воспользовалось 132,8 млн пассажиров — это на 40%, чем за такой период прошлого года (214,6 млн пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

Отмечается, что за этот период самой популярной станцией метро была «Академгородок», также популярными остаются «Лесная», и «Вокзальная».

«За период с 25 мая по 31 октября 2020 станцией „Академгородок“ воспользовалось 6,1 млн пассажиров, в прошлом году за этот же период станцией воспользовались 9,3 млн пассажиров.

Станция „Лесная“ за это время перевезла 5,78 млн пассажиров, против аналогичного периода 2019 года — 8,8 млн. И закрывает тройку лидеров станция „Вокзальная“, ею воспользовалось 4,5 млн пассажиров за указанный период и 8,6 млн пассажиров за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.

Меньше всего пассажиры пользуются станцией «Днепр». Если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 года станция перевезла 478,6 тыс пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс пассажиров.