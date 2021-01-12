Киевский метрополитен в прошлом году потерял более половины пассажиропотока

Киевский метрополитен в 2020 году перевез 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн, или на 56% меньше, чем в предыдущем году.
«Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция „Академгородок“. За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы», — цитируется в сообщении Киевгорадминистрации во вторник заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
По его словам, следующей по пассажиропотоку является станция «Лесная», обслужившая 11,560 млн пассажиров.
Меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции «Днепр» — 555 тыс.
В целом «красная» линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек. «Синяя» линия — 97,7 млн пассажиров, а «зеленой» линией за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы.
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