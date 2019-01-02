В ЕС подсчитали, кто больше всех тратит на алкоголь

Среди государств-членов Евросоюза у Эстонии самый высокий удельный вес расходов на алкоголь в общей структуре расходов домохозяйств, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Eurostat.
Согласно опубликованным Eurostat данным, европейские домохозяйства потратили в 2017 году на покупку алкогольных напитков более 130 миллиардов евро.
«Эстонские домохозяйства в среднем потратили на алкоголь 5,2% своих доходов, что является самым высоким показателем в ЕС. Второе место заняла Латвия (4,9%), а третье — Литва (4%). Далее следуют Польша (3,5%), Чехия (3,3%), Венгрия (3%) и Финляндия (2,8%). Меньше всего тратили на покупку алкоголя жители Испании (0,8%), Италии, Греции (по 0,9%) и Нидерландов (1,2%)», — говорится в сообщении статистического агентства.
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