Средняя зарплата в стране превысила 9,1 тысячи гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 22,5% — до 9161 гривны. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2018 года средняя зарплата в ноябре уменьшилась на 0,6%. Реальная заработная плата в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года увеличилась на 11,4%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года почти в 2,5 раза превысила уровень минимальной заработной платы в 2018 году, которая составляла 3723 гривны.

Напомним, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривен с 3723 гривен.

Также с 1 января двум миллионам украинцев повысили пенсии.