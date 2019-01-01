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С 1 января двум миллионам украинцев повысили пенсии

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С 1 января двум миллионам украинцев повысили пенсии

С 1 января 2019 года военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие большой трудовой стаж, будут получать повышенные пенсии. Соответствующие повышения предусмотрены законодательством, передает пресс-служба Пенсионного фонда.

В частности, с 1 января 2019 года повышенные пенсии будут получать военные пенсионеры в результате проведения очередного перерасчета пенсий.

Также, с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 — для мужчин.

Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы. Поскольку показатель заработной платы с 1 января увеличивается до 4173 грн, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится.

В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что повышение пенсий, запланированное с 1 января 2019 года, коснется около 2 млн пенсионеров.

Повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года.

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«Наибольший перерасчет пенсий, который будет касаться около 11 миллионов граждан, будет осуществлен с 1 марта следующего года. Это будет осовременивание пенсий согласно новым размерам заработных плат», — отмечал вице-премьер.

По его словам, размер повышения пенсий составит от 15% до 40%.

Пенсионный фонд, пенсии
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