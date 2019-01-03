Россиянину, который пытался дать полицейскому в Латвии взятку в €1 млн, грозит 8 лет

Генеральная прокуратура Латвии предъявила гражданину России обвинение в предложении взятки в размере более €1 млн должностному лицу Государственной полиции республики. Об этом в четверг сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на специалиста по общественным отношениям прокуратуры Уну Реке.
«Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за предложение взятки в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет», — указывает агентство.
В середине декабря прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК) сообщило о задержании в начале ноября лица, которое по просьбе представителя некоего предприятия предложило полицейскому взятку. По данным антикоррупционного ведомства, в рамках расследуемого полицией уголовного дела были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере €32 млн. Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно «решило вопрос» и добилось отмены решения об аресте. После этого физическое лицо предложило полицейскому взятку в размере более €1 млн.
Сотрудник полиции сообщил о случившемся руководству своего учреждения, которое передало информацию БПБК. Физическое лицо 9 ноября передало полицейскому часть взятки в размере €85 тыс., после чего было задержано.
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