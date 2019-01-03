«Самопомощь» выдвинула своего кандидата в президенты

В Объединении «Самопомощь» единогласно проголосовали за выдвижение Андрея Садового на пост кандидата в президенты от партии. Соответствующее решение было принято на 17 съезде партии 3 января, сообащет УП.

«Я помню, когда был первый день моей работы в должности во Львове. Тогда спросили Екатерину (жену Андрея Садового — Ред.) какие у нее впечатления, какие ожидания. Она сказала — у меня такое впечатление, ожидания, что я посылаю мужа на войну. Я понимаю, что я иду на войну, но я иду служить. Я люблю людей и люблю вас. Я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина и у нас другой нет, другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать, именно сейчас», — заявил Садовой в своей речи.

Отметим, что де-факто компания Садового уже началась. Ранее он заявлял, что билборды его партии, размещенные до официального старта предвыборной кампании по выборам президента, не нарушают законодательство и финансируются за счет благотворителей.