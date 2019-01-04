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США никуда не уйдут с Ближнего Востока, несмотря на вывод войск из Сирии

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США никуда не уйдут с Ближнего Востока, несмотря на вывод войск из Сирии

Соединенные Штаты не собираются покидать Ближний Восток, несмотря на вывод своего воинского контингента из Сирии, и будут привержены своим партнерам в регионе. Это подчеркнул в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга для журналистов, посвященного предстоящей поездке госсекретаря Майкла Помпео в ряд стран Ближнего Востока.

По его словам, данным ближневосточным турне главы американского внешнеполитического ведомства Вашингтон хочет показать, что «США не покидают Ближний Восток». «Вопреки сообщениям об обратном на фоне решения по Сирии, мы никуда не собираемся. Госсекретарь подчеркнет эту приверженность региону и нашим партнерам», — отметил он.

Кроме того, Помпео хочет в очередной раз донести до своих партнеров и союзников, что «иранский режим является опасным игроком в регионе». «Нет большей угрозы стабильности, чем иранский режим», — утверждал представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что американская администрация пока не установила точные сроки для вывода американских военнослужащих с территории Сирии.

«Если говорить о Сирии, то не существует установленных сроков для вывода наших войск. Президент принял решение, что мы выведем наши войска из Сирии, но сделано это будет обдуманно, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами», — заявил он. «Вывод будет осуществлен таким образом, чтобы мы и наши союзники продолжили подавлять „Исламское государство“, мы не позволим им занять новые позиции», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

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Ранее газета The New York Times 1 января со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила, что Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Госсекретарь планирует обсудить как вопросы двусторонних отношений с перечисленными государствами, так и региональную повестку дня и борьбу с терроризмом.

Сирия, Госдепартамент США, Ближний Восток
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Пятница, 4 января 2019
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