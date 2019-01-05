Украинская делегация прибыла в Стамбул за Томосом

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви в Украине. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он запостил фото с духовенством, экс-президентом Виктором Ющенко, вице-премьером Геннадием Зубко, министром экономического развития Степаном Кубивым, министром спорта и молодежной политики Игорем Ждановым, министром обороны Степаном Полторак и другими.

Также в Турцию прилетел президент Украины Петр Порошенко с супругой.

Напомним, что, по данным СМИ, Томос для Украины был изготовлен на пергаменте афонским иконописцем.