Томос для новой церкви изготовил на пергаменте афонский иконописец

В резиденцию Вселенского патриархата в Стамбуле доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу Бигорского монастыря в Македонии.

Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который привез изготовленный им документ.

Представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием уже прибыли на Фанар и будут присутствовать сегодня на церемонии ратификации Томоса Вселенским патриархом.

После этого главы двух церквей проведут совместную службу по случаю праздника Богоявления. Во время Божественной литургии патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

Напомним, что на праздник Рождества Христова в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.