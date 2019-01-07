В Габоне военные захватили радио и призвали к восстанию против президента

Захватившие утром в понедельник государственную радиостанцию бойцы республиканской гвардии Габона заявили о создании «Национального совета по восстановлению» и призвали народ страны поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщило AFP.
Личности военных, захвативших радиостанцию, пока остаются неизвестными. В социальных сетях распространяются лишь фотографии с тремя бойцами республиканской гвардии в зеленых беретах, зачитывающих радиообращение. «Столь долгожданный день, когда армия решила встать на сторону своего народа и спасти Габон из состояния хаоса, пришел», — цитирует заявление путчистов агентство. Военные призвали народ поддержать восстание и занимать улицы городов страны.
«Бросайте есть, если вы сейчас едите. Бросайте пить, если вы сейчас сидите с бокалом. Если вы спите — просыпайтесь, разбудите своих соседей, поднимайтесь в едином порыве и занимайте улицы», — было сказано во время радиообращения.
Президент Габона проходит в Марокко курс медицинской реабилитации после инсульта. В октябре во время визита в Саудовскую Аравию он был госпитализирован с этим диагнозом, который долгое время скрывался габонскими властями. Впервые с того времени жители страны увидели Али Бонго 31 декабря во время его новогоднего телеобращения, записанного в Марокко. Захватившие власть военные назвали выступление президента «позором».
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Али Бонго возглавляет Габон с 2009 года, в 2016 году был переизбран на второй срок на выборах, результаты которых были оспорены оппозицией, обвинившей власти в фальсификациях. Ранее пост президента страны в течение 42 лет до самой смерти занимал его отец, Омар Бонго.
Позже радио RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, исполняющего также обязанности официального представителя правительства, сообщило, что силовики арестовали мятежных военных, захвативших государственную радиовещательную станцию. Министр заявил, что ситуация в стране будет полностью нормализована в течение двух-трех часов.
Габон принадлежит к числу крупных в Африке экспортеров нефти. Согласно данным ОПЕК, объемы добычи там достигают 200 тыс. баррелей в день.
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