В Киеве подорожает горячая и холодная вода

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг намерена повысить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО «АК «Киевводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».
Отмечается, что 21 декабря 2018 г. на заседании НКРЭКУ были приняты проекты постановлений по изменению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).
«Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м. Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.», — отметили в «Киевводоканале».
Даты начала действия новых постановлений НКРЭКУ не уточняются.
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