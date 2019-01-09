США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2»

Власти США могут ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.
Планы подобных санкций разрабатываются в госдепартаменте США, а в Берлине проект активно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее в разговоре с изданием заявил о том, что компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны», пишет Handelsblatt.
По информации источников газеты из правительственных кругов, возможные американские санкции нацелены, прежде всего, на высокоспециализированные строительные компании, которые занимаются прокладкой труб «Северного потока — 2» — швейцарскую группу компаний Allseas и итальянскую компанию Saipem.
При этом, по данным отраслевых кругов, основная нагрузка по укладке труб газопровода лежит именно на швейцарской Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, в то время как итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, отмечает издание.
При этом правительство Германии «с большой озабоченностью» смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство «Северного потока — 2», и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.
Напомним, что «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против реализации проекта выступают США и Украина. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.
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