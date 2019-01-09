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США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2»

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США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2»

Власти США могут ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Планы подобных санкций разрабатываются в госдепартаменте США, а в Берлине проект активно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее в разговоре с изданием заявил о том, что компании, которые участвуют в строительстве трубопровода, «всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны», пишет Handelsblatt.

По информации источников газеты из правительственных кругов, возможные американские санкции нацелены, прежде всего, на высокоспециализированные строительные компании, которые занимаются прокладкой труб «Северного потока — 2» — швейцарскую группу компаний Allseas и итальянскую компанию Saipem.

При этом, по данным отраслевых кругов, основная нагрузка по укладке труб газопровода лежит именно на швейцарской Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, в то время как итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, отмечает издание.

При этом правительство Германии «с большой озабоченностью» смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство «Северного потока — 2», и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.

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Напомним, что «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против реализации проекта выступают США и Украина. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Северный поток-2
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

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Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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