Трамп не отказался от идеи ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Это определенно то, что мы рассматриваем», — ответила она на соответствующий вопрос репортера. Ее слова приводит телекомпания CBS. При этом она подчеркнула, что «наилучшим вариантом» остается достижение договоренности между Белым домом и Конгрессом.
В случае введения чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Трамп может использовать для возведения ограждения средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016