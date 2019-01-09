Трамп не отказался от идеи ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Это определенно то, что мы рассматриваем», — ответила она на соответствующий вопрос репортера. Ее слова приводит телекомпания CBS. При этом она подчеркнула, что «наилучшим вариантом» остается достижение договоренности между Белым домом и Конгрессом.

В случае введения чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Трамп может использовать для возведения ограждения средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.